Förderung für E-Fahrzeuge Bis zu 6.000 Euro - Dessauer Autohäuser hoffen auf mehr Umsatz durch neue E-Auto-Prämie
Mit bis zu 6.000 Euro Förderung will die Bundesregierung vor allem Familien und Haushalte mit mittlerem Einkommen zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge motivieren.
Aktualisiert: 23.01.2026, 23:31
Dessau-Rosslau/MZ. - Die neue E-Auto-Prämie der Bundesregierung sorgt bei Dessauer Autohändlern für Zuversicht. Sie erwarten, dass die Förderung die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wieder ankurbeln wird – nach einem spürbaren Rückgang der Verkaufszahlen im vergangenen Jahr.