  4. Förderung für E-Fahrzeuge: Bis zu 6.000 Euro - Dessauer Autohäuser hoffen auf mehr Umsatz durch neue E-Auto-Prämie

Mit bis zu 6.000 Euro Förderung will die Bundesregierung vor allem Familien und Haushalte mit mittlerem Einkommen zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge motivieren.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 23.01.2026, 23:31
Marcus Trocha (l) und David Herrfurth sind Verkaufsberater im Autohaus Feser-Heise.
Marcus Trocha (l) und David Herrfurth sind Verkaufsberater im Autohaus Feser-Heise. Foto: Tizian Hempel

Dessau-Rosslau/MZ. - Die neue E-Auto-Prämie der Bundesregierung sorgt bei Dessauer Autohändlern für Zuversicht. Sie erwarten, dass die Förderung die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wieder ankurbeln wird – nach einem spürbaren Rückgang der Verkaufszahlen im vergangenen Jahr.