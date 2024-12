Ein betrunkener Audi-Fahrer ist am Sonnabend, 7. Dezember, auf der A9 bei Dessau in einen folgenreichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Schaden ist hoch.

Betrunkener in Unfall auf A9 bei Dessau verwickelt: Audi schleudert gegen Leitplanke und einen Lkw

Dessau/MZ. - Ein betrunkener Audi-Fahrer ist am Sonnabend, 7. Dezember, auf der A9 bei Dessau in einen folgenreichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Der 60-jährige Audi-Fahrer war am Sonnabend gegen 17.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost unterwegs, als er auf der mittleren Spur plötzlich ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Das Auto schleuderte daraufhin in Richtung rechte Fahrbahn und prallte dort gegen den hinteren Teil einer Sattelzugmaschine Renault mit Anhänger. Der Audi wurde erneut zurückgeschleudert und kam nach einer weiteren Kollision mit der Mittelleitplanke zum Stehen.

Der 39-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine und der Audi-Fahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei Zweiterem ein Atemalkoholwert von 1,55 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 38.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn von 17.15 Uhr bis 18.35 Uhr voll gesperrt werden.