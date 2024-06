Im Dessauer Süden hat die Dessauer Polizei am späten Samstagabend einen Randalierer gestellt.

Dessau/MZ. - Im Dessauer Süden hat die Dessauer Polizei am späten Samstagabend einen Randalierer gestellt.

Gegen 23.30 Uhr hatten zuvor mehreren Personen gemeldet, dass im Bereich der Wasserwerkstraße ein Mann herumschreit und randalieren soll. Im Bereich der Turnhalle in der Steneschen Straße konnte ein 56-jähriger Skoda-Fahrer angetroffen werden. Dieser gab an, dass ein vorbeifahrender Radfahrer eine Bierflasche auf sein Fahrzeug geworfen habe. Am Fahrzeug sei dadurch ein Schaden von circa 1.000 Euro entstanden.

In der Helmut-Kohl-Straße konnte wenig später ein tatverdächtiger Radfahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Bei weiteren Ermittlungen stellten sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad des Mannes aus einer Diebstahlshandlung stammt. Das Fahrrad wurde sichergestellt, gegen den Radfahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.