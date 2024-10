Die Beamten waren gegen 1.15 Uhr in der Dessauer Schlagbreite auf den Audi gestoßen. Der gab Gas - kam aber nicht weit.

Dessau/MZ. - Ein betrunkener Audi-Fahrer hat in der Nacht zum Mittwoch, 16. Oktober versucht, vor der Polizei zu fliehen.

Die Beamten waren gegen 1.15 Uhr in der Dessauer Schlagbreite auf den Audi gestoßen. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit, konnte aber wenig später auf einem Tankstellengelände in der Mannheimer Straße angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-jährigen Fahrers fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde eine beweissichere Blutalkoholbestimmung erforderlich. Diese erfolgte durch einen Arzt in einem Krankenhaus. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.