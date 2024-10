Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Dessau/MZ. - Eine Strafanzeige wegen Betrugs hat eine 75-jährige Frau im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Die Seniorin gab an, dass sie am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank bekommen hatte. Der Anrufer gab an, dass unbekannte Täter unberechtigten Zugriff auf ihr Konto erlangt hätten.

Der Mann am Telefon forderte die Frau auf, die vollständigen Daten ihres Onlinebankings anzugeben. Nachdem die 75-Jährige dies getan hatte, bekam sie auf ihrem Mobiltelefon eine Aufforderung zur Eingabe einer TAN-Nummer. Diese gab sie ein - und autorisierte damit einen Bezahlvorgang.

Kurz darauf erhielt die Frau zum eine Rechnungsaufforderung zur Zahlung von 850 Euro, zudem musste sie feststellen, dass die Täter noch einen Betrag von knapp 1.500 Euro von ihrem Konto abgebucht hatten.