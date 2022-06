Besonderes Geschenk zum 100. Geburtstag: Onkel Rolf fliegt noch einmal über Dessau

Rolf Brumm (links) und Pilot Uli Leyser hoben am Sonntag gemeinsam in Dessau ab. Der 100-Jährige hat den Flug geschenkt bekommen.

Dessau/MZ - Kaum größer als ein Kleinwagen ist die Kabine des zweisitzigen Flugzeugs, das am Sonntagvormittag frisch betankt auf dem Rollfeld des Dessauer Flugplatzes steht. Pilot Uli Leyser öffnet das transparente Verdeck und zeigt seinem Passagier, wie er am besten hineinkommt. Ein knapper Meter ist es vom Boden aus bis zur Kabine. Selbst für jemand sportlichen gar nicht so einfach. Wie mag es dann einem 100-Jährigen ergehen? Dieses stolze Alter hat Rolf Brumm erreicht, der in wenigen Minuten abheben wird.