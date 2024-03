Vorgeschmack auf Olympische Spiele Besonderes Breakdance-Event in Dessau - „Dancing Dessau“ lockt wieder in die Anhalt Arena

Die vierte Auflage von „Dancing Dessau“ wird am Samstagabend wieder Breakdance-Fans aus nah und fern in die Dessauer Anhalt-Arena locken. Was das Event in diesem Jahr ganz besonders macht.