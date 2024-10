Dessau/MZ. - Die Fußball-U16-Juniorenauswahl Polens ist am Wochenende in Dessau-Roßlau zu Gast gewesen. Eingeladen waren die polnischen Nachwuchskicker zu zwei Länderspielen gegen ihre deutschen Altersgenossen in Berlin. Dazu logierte das Nachwuchsteam aus dem Nachbarland und der komplette Staff in der Bauhausstadt. Die beiden dazugehörigen Trainingseinheiten absolvierte die polnische Mannschaft am Samstag- und am Sonntagvormittag auf dem Einheit-Sportplatz am Friederikenplatz, der Heimstätte des Kreisligisten ASG Vorwärts Dessau.

