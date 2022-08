Besondere Aktion - Technikmuseum in Dessau lädt zum Fünf-Euro-Ferientag ein

Das Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ hat sich in den Ferien etwas einfallen lassen - und bietet einen Ferientag zum kleinen Preis zwischen vielen großen Flugzeugen an.

Zum Ferientag für fünf Euro lädt das Technikmuseum Hugo Junkers am Donnerstag ein.

Dessau/MZ/AGE - Das Technikmuseum „Hugo Junkers“ in der Kühnauer Straße öffnet am Donnerstag, 11. August, zwischen 10 und 15 Uhr für Kinder und deren Familien besonders weit seine Pforten. Geplant ist an diesem Tag ein Ferientag für fünf Euro. Für diesen Preis pro Person gibt es einige Angebote, dort die Freizeit zu verbringen.

An einer Station lernt man, wie ein Modellflugzeug gebaut werden kann. Dort wird auch der Frage auf den Grund gegangen, warum ein Flugzeug fliegt.

In einer zweiten Station geht es um die Bedienung eines Elektrofesselflugzeugmodells. Man kann mit ihm Starts und Landungen üben. Ein Fesselflugzeug ist ein motorisiertes Modellflugzeug, welches während des Fluges über zwei dünne Leinen mit dem Piloten verbunden ist und sich auf einer Kreisbahn um denselben bewegt. Die Leinen dienen nicht nur zum Festhalten, sondern zum Steuern des Flugzeugs.

Auch stehen vor allem für die Kinder und Jugendlichen die Flugsimulatoren einer IL 18 und einer F13 zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe kann man auf Sicht fliegen - zum Beispiel über Leipzig, Innsbruck oder Dessau. Und man kann auch landen.

Inbegriffen im Preis für den Ferientag ist ein Imbiss samt Getränk. Betreut werden die einzelnen Stationen von Mitgliedern des Fördervereins, der das Museum am Leben hält. Warum aber lädt das Technikmuseum ein zum Ferientag für so wenig Geld? „Weil wir Kindern, die nicht in den Urlaub fahren können, ein schönes Erlebnis schaffen wollen“, sagt Geschäftsführer Gerd Fucke.