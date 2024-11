Dessau-Rosßau/MZ. - Seit vielen Jahren liegen Urnenbestattungen im Trend und Erdgräber für Särge sind längst ein Auslaufmodell - auch in Dessau-Roßlau. Besonders beliebt: Urnengräber, die keiner Pflege bedürfen, also Teil einer Gemeinschaftsanlage sind und wo höchstens eine Plakette an den Verstorbenen erinnert - wenn überhaupt. Viele entscheiden sich auch für eine Ruhestätte unter Bäumen. Das ist etwa im Friedwald Dessau-Wörlitz möglich, seit Ende 2019 aber auch auf dem Friedhof III in Dessau.

