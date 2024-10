Dessau/MZ. - Die Schüler des Walter-Gropius-Gymnasiums sollen in Zukunft wieder Sportunterricht an der frischen Luft machen können. Dafür setzt sich die CDU mit einem Antrag ein, der am Donnerstag eine Mehrheit im Bauausschuss des Stadtrates erhalten hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.