Dessau/MZ. - Zu einem bösen Erwachen ist es bei einem 40-Jährigen aus Dessau-Roßlau am Montag, 28. Juli, bei der Überprüfung seiner Kontoabrechnung gekommen.

Nach seinen Angaben hatte der Mann am Abend des Vortages in einem Chat auf die Bitte eines Bekannten reagiert, der um die Übermittlung der Daten der Kreditkarte des Geschädigten bat. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, dass die empfangenen Chatnachrichten von unbekannten Tätern stammten, die den Account des Bekannten gehackt hatten, um so an die Kontodaten des späteren Opfers zu gelangen.

Der Mann erfüllte den Wunsch. Als er kurz darauf sein Bankkonto überprüfte, musste er feststellen, dass die unbekannten Täter mit den Daten seiner Kreditkarte über eine unbekannte Seite im Internet bereits Einkäufe in Höhe von 2.000 Euro getätigt hatten.