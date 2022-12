Beim Rückwartsfahren in Reuden - Traktor macht Audi zu einem Totalschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr im Zerbster Ortsteil Reuden gekommen.

Ein 32-jähriger Mann hatte mit einem Traktor samt Anhänger rückwärts ein landwirtschaftlich genutztes Gelände in der Dorfstraße befahren und war dabei mit einem hinter ihm abgestellten Audi zusammengestoßen.

Was harmlos klingt, hatte massive Folgen: Der Sachschaden am Audi beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 50.000 Euro. „Es ist von einem Totalschaden auszugehen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Schadensumfang am landwirtschaftlichen Gespann sei geringwertig.