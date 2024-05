Dessau/MZ. - Gleich dreimal sind Kunden am Dienstag beim Einkaufen in Dessau bestohlen worden. Zunächst traf es eine 72-Jährige, die um 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Roßlauer Allee einkaufte. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Handtasche war während ihres Einkaufes im Einkaufskorb. Mit dem Portemonnaie stahlen die Diebe auch Bargeld im oberen zweistelligen Bereich, eine Debit-Karte sowie persönliche Dokumente.

Ebenfalls beim Einkauf wurde einer 85-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Tasche gestohlen. Das Opfer gab an, dass es sich gegen 16 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kühnauer Straße befunden habe. Die Geldbörse hatte die Frau in einem Beutel, den sie an den Einkaufswagen gebunden hatte. Sie vermutet, dass der unbekannte Täter wohl die Gelegenheit zum Diebstahl nutzte, als sie Waren aus einer Kühltruhe nahm. Auch in diesem Fall wurden neben der Geldbörse auch die darin befindlichen persönlichen Dokumente, sowie Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet.

Schließlich traf es noch eine 67-jährige, die gegen 15.15 Uhr in einem Supermarkt in der Zunftstraße einkaufte. Dort bezahlte sie an der Kasse ihren Einkauf und begab sich anschließend zu ihrem Fahrrad, das sie vor dem Markt abgestellt hatte. Als sie Zuhause ankam, musste sie feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht in ihrer Handtasche befand. Ob sie das Portemonnaie verloren hatte, es gestohlen wurde oder möglicherweise im Einkaufskorb zurückgelassen wurde, konnte die Frau der Polizei nicht sagen. Eine Nachfrage im Einkaufsmarkt verlief ergebnislos.