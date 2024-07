Eine 66-jährige Touristin aus dem Land Brandenburg ist am Donnerstagabend, 25. Juli, in Dessau bestohlen worden. Ein neunjähriger Junge ist ebenfalls traurig.

Beim Einchecken im Hotel: Touristin aus Brandenburg wird in Dessau das Fahrrad gestohlen

Dessau/MZ. - Eine 66-jährige Touristin aus dem Land Brandenburg ist am Donnerstagabend, 25. Juli, in Dessau bestohlen worden. Die Frau wollte gegen 18.45 Uhr in einem Hotel im Stadtzentrum einchecken und hatte ihr Mountainbike vor dem Haupteingang abgestellt. Als sie wieder zum Fahrrad vom Hersteller Bulls zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es entwendet wurde. Der Schaden wurde mit 1.000 Euro angegeben.

Zuvor hatte schon ein 45-jähriger Dessauer Strafanzeige wegen Diebstahl eines Fahrrades gestellt. Der neunjährige Sohn hatte es gegen 15.15 Uhr vor einem Geschäft in der Zerbster Straße unabgeschlossen in einem Fahrradständer abgestellt. Als er es 20 Minuten später wieder nutzen wollte, war es nicht mehr am Abstellort. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Kindermountainbike der Marke Amigo. Der Schaden beträgt etwa 170 Euro.