Dessau/MZ. - Diebe haben einer 85-jährigen Frau in Dessau auf besonders dreiste Art ihre Handtasche gestohlen.

Die Seniorin war am Freitag, 7. Februar, gegen 12.30 Uhr nach ein paar Erledigungen in der Stadt wieder zu ihrer Wohnung in der Lutherstraße zurückgekehrt. Bevor sie die Haustür aufschloss, stellte sie ihre mitgeführten Sachen, unter anderem auch ihre Handtasche, hinter sich ab. Nach dem Aufschließen der Tür wollte sie die Sachen wieder an sich nehmen. Dabei musste die 85-Jährige allerdings feststellen, dass unbekannte Täter den kurzen Moment genutzt hatten, ihr die Handtasche zu entwenden.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch ein Sparbuch, eine Debitkarte sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ob die Frau schon vorher beobachtet wurde, ist offen.