Auch bei niedrigen Temperaturen bieten Händler ihre Waren auf Wochenmarkt an. Was sie gegen die Kälte tun. Wie der Tierpark mit dem Frost umgeht. Und wie sich die Kälte bei den Stadtwerken auf Gas- und Fernwärme-Abnahme auswirkt.

Bei Minusgraden auf dem Wochenmarkt: So trotzen Dessau-Roßlaus Händer der knackigen Kälte

Winter in Dessau-Roßlau

Wochenmarkt im Winter an der Dessauer Friedensglocke. Auch Anke Hartenstein von der Bäckerei Pohl aus Straach hat hier ihre Stammkunden.

Dessau/MZ. - Der erneut sternenklar-eisigen Nacht folgte am Dienstag ein nächster Eistag, bei dem die Temperatur die Null-Grad-Marke nur im Sonnenschein überwand. Auf dem Dessauer Wochenmarkt, der die Stände diesmal nicht in direkt vor dem Rathaus, sondern an der Friedensglocke aufgebaut hat, trotzen ein paar unerschütterliche Händler der Kälte dick verpackt unter mehreren Lagen von Pullovern, Jacken, Schals und Mützen.