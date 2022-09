Bei der Lehrstellenoffensive im Anhaltischen Berufsschulzentrum herrschte dichtes Gedränge

Dessau/MZ - Kurz vor dem Mittag war für Luciana Kirchhoff alles geklärt. Die Zehntklässlerin wird nach ihrem Abschluss am beruflichen Gymnasium des Berufsschulzentrums ihr Abitur im Bereich Technik machen. „Ich konnte alle meine Fragen klären und weiß jetzt, wo es hingeht“, sagt sie froh. Welche Technikrichtung sie mal wählen wird? Da schwankt die 16-jährige noch. „Vielleicht wird es ja die Computerbranche.“ Technisches Verständnis und Interesse daran sei ihr in die Wiege gelegt worden, sind auch die Eltern, die ihre Tochter am Samstag zur Lehrestellenoffensive in das Anhaltische Berufsschulzentrum begleitet hatten, zufrieden. Es sei sehr gut, hier alle Informationen, zum Beispiel auch die zu Finanzierungsfragen, bekommen zu haben.