Bedenken wegen Unfallgefahr: Braucht Ampel in Waldersee ein extra Haltesignal für Radfahrer?

Dessau/MZ - Unmittelbar vor der Grundschule am Luisium in Waldersee wird Sicherheit groß geschrieben. Eine Geschwindigkeitsanzeige informiert Autofahrer wie schnell sie unterwegs sind. Bei über 30 km/h blinkt die Geschwindigkeit in Rot. Zusätzlich sorgt eine Ampel für einen sicheren Übergang an der Straße, die an der Grundschule vorbeiführt.