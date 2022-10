Straßenprojekt hat überregionale Bedeutung Erster Bauabschnitt von neuer Ortsdurchfahrt der B 184 in Dessau ist schon fertig

In mehreren Bauabschnitten wird die Mannheimer Straße in Dessau zwischen Junkers- und Weststraße vierstreifig ausgebaut. 85 Wochen Bauzeit waren vorgesehen, doch die Baufirma kommt gut voran und will statt im Herbst bereits im Sommer 2023 fertig werden. Wie der aktuelle Stand der Dinge ist.