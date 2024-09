In Roßlau wird ab Montag direkt hinter der maroden Zerbster Brücke auf der B 184 gebaut: Was das für die Autofahrer heißt.

Baustelle direkt hinter der Zerbster Brücke: B184 in Roßlau wird wochenlang einseitig gesperrt

Hinter der Zerbster Brücke in Roßlau wird ab Montag gebaut.

Rosslau/MZ. - In Roßlau wird ab Montag direkt hinter der maroden Zerbster Brücke auf der B 184 gebaut: Bis Anfang Dezember wird die Stadt dort die Fahrbahn der Magdeburger Straße sanieren. Auftraggeber ist das Tiefbauamt.

Die geplante Baumaßnahme in Roßlau soll in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten ausgeführt werden

Die geplante Baumaßnahme soll nach Angaben der Stadtverwaltung in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten ausgeführt werden. Der erste Instandsetzungsbereich befindet sich zwischen der Einmündung Mittelfeldstraße und der Einmündung Paulstraße.

In der Magdeburger Straße in Roßlau wird ab Montag gebaut. Sie wird halbspurig gesperrt. Skizze: Stadt

Neben der Fahrbahn werden dort auch die so genannten Straßennebenanlagen wie Bordsteine, Radweg und Gehweg erneuert. Zur zeitlichen Minimierung der erforderlichen Bauzeit und somit auch zur Reduzierung der Beeinträchtigungen der Autofahrer und Anlieger sollen die Arbeiten zur Instandsetzung der Straße und der Nebenanlagen parallel begonnen werden.

Der Verkehr in Richtung Magdeburg wird während der Gesamtbaumaßnahme auf der B 184 einspurig an der Baustelle vorbeigeführt

Der Verkehr in Richtung Magdeburg wird während der Gesamtbaumaßnahme auf der B 184 einspurig auf einer freien Richtungsfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Dessau wird ab dem Knoten Mittelfeldstraße über die Mittelfeldstraße, die Mitschurinstraße, die Magdeburger Straße kommunal und die Paulstraße zurück auf die B 184 geführt.

Eine Vollsperrung des Baubereiches ist nicht vorgesehen. Die Erreichbarkeit der Supermärkte im Edeka-Center auf der Magdeburger Straße ist nach Angaben der Stadt „zu jeder Zeit“ gegeben. Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeführt.