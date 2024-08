Die Arbeiten auf der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau gehen in eine neue Phase. Die Umbauarbeiten werden für Staus sorgen. Die Polizei wird vor Ort sein.

Zuletzt wurde in der Mitte der Elbebrücke gearbeitet. Nun ist die Westseite dran.

Dessau-Rosslau/MZ. - Autofahrer müssen am Donnerstag, 8. August, und Freitag, 9. August, mit verstärkten Behinderungen auf der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau rechnen.

In den kommenden Wochen wird auf der Westseite der Elbebrücke gebaut

Grund ist, dass die Instandsetzungsarbeiten in eine neue Bauphase eintreten und in den folgenden Wochen auf der westlichen Seite der Brücke Korrosionsschutz- und Asphaltarbeiten ausgeführt werden. Dafür muss die derzeit bestehende Inselbaustelle in der Fahrbahnmitte umgebaut werden.

Der Verkehr wird ab dem Wochenende auf der mittleren und östlichen Fahrspur geführt, wie auch der Geh- und Radfahrverkehr. Baubedingt ist hier nach Angaben des Landesstraßenbaubetriebes Ost nicht genug Platz für sich begegnende Radfahrer. Aus diesem Grund wird der Bereich als „Gehweg“ mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ ausgeschildert. Radfahrer werden gebeten, auf die Beschilderung zu achten und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

Der Umbau der Baustelle auf der Elbebrücke wird zeitweise von Polizeikräften begleitet

Der Umbau der Baustelle am Donnerstag und Freitag wird an beiden Tagen zeitweise von Polizeikräften begleitet, die gegebenenfalls die Steuerung des Verkehrs übernehmen.

Die neue Verkehrsanordnung soll dann bis zum Einbau der neuen obersten Fahrbahnschicht aufrecht erhalten werden. Dieser erfolgt während einer Vollsperrung an einem Wochenende im September, das allerdings noch nicht feststeht. Voraussichtlich im Oktober sollen der Einbau der Taumittelsprühanlage und die abschließenden Markierungsarbeiten erfolgen.