Bäume müssen in Dessau dem Straßenausbau weichen

Dessau/MZ - In Vorbereitung des Ausbau der Mannheimer Straße im Abschnitt zwischen Junkersstraße und Weststraße werden in dieser Woche Baumfällarbeiten durchgeführt. Die Stadt teilt dazu mit, dass aufgrund der Verbreiterung des Straßenkorridors auf vier Fahrstreifen in erster Linie auf der bisherigen Freihaltetrasse Bäume, Gehölze und Aufwuchs entfernt werden. Ebenso müssten für die Baufreiheit Bäume gefällt werden. Die Arbeiten werden als Tagesbaustelle abschnittsweise realisiert. Der Verkehr wird vorbeigeführt.