Baumaßnahme vollendet - Am Albrechtsplatz in Dessau kann der Verkehr wieder rollen

Die Umgestaltung des Dessauer Albrechtsplatzes ist geschafft. Ingesamt 5,4 Millionen Euro wurden investiert. Was dafür entstanden ist.

Feierlicher Banddurchschnitt am Albrechtsplatz

Dessau/MZ - Bei eisigen Temperaturen haben Stadt und Baufirmen am Donnerstagvormittag den umgestalteten Albrechtsplatz in Dessau für den Verkehr freigegeben. Nach anderthalbjähriger Bauzeit präsentiert sich der Platz im Dessauer Norden nicht nur im neuen Aussehen und veränderter Verkehrsführung, sondern auch mit einem neuen Kreisverkehr an der Kreuzung Wolfgangstraße.

Aufatmen gab es vor allem bei den anliegenden Gewerbetreibenden und den Bewohnern von Dessau-Nord, durch dessen enge Straßen sich der Umleitungsverkehr gezwängt hatte.

Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck zeigte sich begeistert von dem, „was in den anderthalb Jahren entstanden“ sei und lobte nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Tatsache, „dass der zeitliche Rahmen“ eingehalten wurde. Als es dann endlich losgehen konnte. Denn das Projekt kann auf eine Vorlaufzeit von fast 15 Jahren blicken. Die ersten Überlegungen und Vorplanungen zur Umgestaltung des Albrechtsplatzes gab es 2008 bis 2010. Erst zehn Jahre später, im April 2020, fasst der Stadtrat den Maßnahmebeschluss. Baubeginn war schließlich im Juni 2021.

In die Neugestaltung des Albrechtsplatzes investierten Stadt und DVV insgesamt 5,4 Millionen Euro.