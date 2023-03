Dessau/MZ/oml - Die Bauhaus-Standorte in Dessau, Berlin, Weimar und Bernau kooperieren und bieten ein spezielles Ticket an, mit dem Inhaber die bedeutendsten Orte vergünstigt besuchen können.

Die „Bauhaus-Card“ kostet als Einzelticket 30, als Partnerkarte 50 und als Gruppenticket für bis zu fünf Personen 120 Euro. Sie berechtigt zum jeweils einmaligen Besuch des „Bauhaus-Archivs/ Museum für Gestaltung“ und dem „Infocenter the Bauhaus View“ in Berlin. In Dessau können das Bauhausgebäude, die Meisterhäuser, das Bauhaus Museum sowie die Siedlung Törten besichtigt werden. In Weimar sind das „Haus Am Horn“, das Museum „Neues Weimar“ und das Bauhaus-Museum mit dabei. In Bernau öffnet das Unesco-Welterbe Bauhaus, die ehemalige ADGB-Bundesschule, seine Türen.

Die Bauhaus-Card gibt es in allen Bauhausstätten zu kaufen. Sie ist ab Entwertung 365 Tage gültig und berechtigt zum einmaligen Eintritt in jede der Bauhaus-Orte. Gegenüber den normalen Tickets können Besucher bis zu 65 Euro sparen. Die Bauhaus Kooperation ist ein Zusammenschluss der drei sammlungsführenden Bauhaus-Institutionen: der Klassik Stiftung Weimar, der Stiftung Bauhaus Dessau und dem Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin.