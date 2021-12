Bauhaus-Buchstaben sind nach Sanierung wieder an Fassade vom Dessauer Welterbe

Dessau/MZ - Sachsen-Anhalts wohl bekanntester Schriftzug, die sieben Buchstaben an der Südfassade des Bauhauses, sind nach der Frischekur wieder zurück am Welterbe. Am Mittwoch wurde das beliebte Fotomotiv wieder sichtbar.

Die zehn bis 15 Kilogramm schweren und 75 Zentimeter großen Buchstaben waren im Juni dieses Jahres abmontiert und zu einer Metallbaufirma nach Zerbst gebracht worden. Die Buchstaben waren zuletzt 1976 und dann 2006 aufgearbeitet worden.