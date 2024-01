Proteste der Bauern und anderer Parteien, Vereinigungen und Organisationen gegen die Ampel-Regierung in Berlin könnten am Montag, 8. Januar, auch in Anhalt für ein Verkehrschaos sorgen. Vieles ist noch unklar.

Dessau-Roßlau/MZ. - Proteste der Bauern und anderer Parteien, Vereinigungen und Organisationen gegen die Ampel-Regierung in Berlin könnten am Montag, 8. Januar, auch in Anhalt für ein Verkehrschaos sorgen. Die zentralen Veranstaltungen finden zwar in Halle und Magdburg statt, doch schon bei den Hinfahrten dürfte es auf der A9 und der A14 für erhebliche Behinderungen geben.

Im Internet kursieren zudem Aufrufe, am Montagmorgen die A-9-Auf- und Abfahrten zwischen Bitterfeld und Wittenberg zu blockieren, zudem gibt es Aufrufe, die Elbebrücke bei Wittenberg, die Elbebrücke bei Roßlau und die Muldebrücke bei Dessau dicht zu machen. Was davon wann und wie lange umgesetzt wird, muss sich zeigen.

In Dessau-Roßlau sind zwei Aktionen bekannt. Von 10 bis 12 Uhr gibt es eine Demonstration am Umweltbundesamt, die allerdings nicht vom Bauernverband angemeldet wurde. Bei der MZ hat sich am Freitagabend die „Bürgerinitiative Leuchtturm ARD ORF SRG - Arbeitsgemeinschaft Redlicher Diskurs“ gemeldet und zu der Veranstaltung „Agrar-Streik“ geladen. Darüber hinaus soll am Montag um 12.30 Uhr ein Autokorso an der Alten Landebahn starten.

Der Bauernverband Anhalt hat gegenüber der MZ angekündigt, am Donnerstag mit den Kollegen aus Wittenberg vor dem Umweltbundesamt zu protestieren.