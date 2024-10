Eine der meistbefahrenen Straßen in der Dessauer Innenstadt, die Kavalierstraße, wird im November zwischen Museumskreuzung und Friedrichstraße vollgesperrt.

Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen: Kavalierstraße in Dessau wird eine Woche voll gesperrt

Die Gleise in der Kavalierstraße müssen repaiert werden.

Dessau/MZ. - Eine der meistbefahrenen Straßen in der Dessauer Innenstadt, die Kavalierstraße, wird von Montag, 11. November, bis zum Freitag, 15. November, zwischen Museumskreuzung und Friedrichstraße vollgesperrt. Der Autoverkehr wird über die Askanische Straße, Willy-Lohmann-Straße und Friedrichstraße umgeleitet.

Fahrgäste von Bus und Bahn sind von der Sperrung dagegen nicht betroffen. Alle Haltestellen würden weiterhin wie geplant bedient, teilen die Stadtwerke in einer Antwort auf eine MZ-Anfrage mit. Auch Anwohner sollen von der Sperrung nicht betroffen sein, da sich die meisten Zufahrten an der Rückseite der Häuser befinden. Für die Gewerbetreibenden der Kavalierstraße könnten die Parkmöglichkeiten allerdings für fünf Tage eingeschränkt sein, so die Stadtwerke.

Das Verkehrsunternehmen will zwischen Naturkunde- und Bauhausmuseum den Gleisbereich reparieren. Dabei sollen Schäden beseitigt und Schienenfugen erneuert werden.

Die letzte große Baumaßnahme an der Dessauer Museumskreuzung hatte 2018 stattgefunden. Damals war die gesamte Kavalierstraße im Zuge des Bauhausjubiläums und des Neubaus des Bauhausmuseums ausgebaut worden. Die Reparaturarbeiten finden im Rahmen der Gewährleistung der damaligen Arbeiten statt.