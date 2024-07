Bauarbeiten an Argenteuiler Straße in Dessau starten am Montag: Was Autofahrer wissen müssen

Dessau/MZ. - Ab Montag, 22. Juli, und bis Mitte September wird in Dessau im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau–Roßlau die Fahrbahndecke der Argenteuiler Straße erneuert. Das hat die Stadt angekündigt. Betroffen sind die nördliche und die südliche Richtungsfahrbahn der B 185.

Die Instandsetzungsarbeiten werden in mehreren Bauabschnitten realisiert, so dass es nach Angaben der Stadtverwaltung zu verschiedenen Sperrabschnitten kommt. Die Nutzung der Argenteuiler Straße ist während der gesamten Bauzeit in beide Fahrtrichtungen möglich.

Allerdings mit Einschränkungen: In der zweiten und dritten Bauphase ist zum Beispiel das Einfahren von der Argenteuiler Straße in die Wolfener Chaussee (B 184) beziehungsweise das Ausfahren aus der Wolfener Chaussee (B184) in die Argenteuiler Straße nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Polysiusstraße. Weiterhin ist das Linksabbiegen aus Richtung Mosigkau/Köthen in die Heidestraße stadteinwärts nicht möglich. Für diese Fahrtrichtung ist eine Umleitung über die Helmut-Kohl-Straße und die Wasserwerkstraße vorgesehen. Aus Fahrtrichtung Norden, aus der Seelmannstraße sowie der Erich-Köckert-Straße kommend, ist während einzelner Bauphasen nur das Rechtsabbiegen in Fahrtrichtung Westen möglich.

Alle Gewerbetreibenden werden gebeten, für die Dauer der Maßnahme den Baustellenbereich über die Mannheimer Straße, Handwerkerstraße und Kochstedter Kreisstraße bzw. über den Kabelweg, Thomas-Müntzer-Straße und Klughardtstraße zu umfahren. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, die nächstmöglichen Querungsmöglichkeiten an den Kreuzungen Mannheimer Straße beziehungsweise Heidestraße zu nutzen, da eine Querung in Richtung Polysiusstraße nicht möglich ist.

Buslinien der Dessauer Verkehrsgesellschaft sind von der Baumaßnahme nicht betroffen.