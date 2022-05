Bau der weltgrößten Algenfabrik in Dessau soll 2022 beginnen - Was das Unternehmen nach Mitteldeutschland zog

Britisches Unternehmen investiert 55 Millionen Euro in die Zucht von Algen, aus denen Omega-3-Fettsäuren gewonnen werden. Ein Büro hat der Geschäftsführer in Dessau bereits eingerichtet, nun sucht er eine Wohnung und lernt jeden Tag Deutsch.

Andrew J. Cosentino ist Geschäftsführer des britischen Unternehems, das in Dessau eine große Algenzucht aufbaut.

Dessau/MZ - Das britische Biotech-Unternehmen „Algaecytes“, das im Gewerbegebiet Flugplatz eine große Algenplantage mit einem Investitionsvolumen von 55 Millionen Euro aufbauen will (MZ berichtete), hat bei einem Besuch der Unternehmensspitze in Dessau weitere Details des Vorhabens bekanntgegeben. Der Geschäftsführer und US-amerikanische Industrielle Andrew J. Cosentino bestätigte, dass es die größte Algenplantage zur Gewinnung von Omega-3-Fettsäuren weltweit werden wird. „Wir hoffen, noch in diesem Jahr alle nötigen Genehmigungen zu bekommen und im Frühjahr 2022 mit dem Bau beginnen zu können“, sagte er.