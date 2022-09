Basteln können sie: Roßlauer Bietheschule knackt Weltrekord mit Papiertier-Kette

Insgesamt 1.335 Meter lang war die aus tausenden Papiertieren gebastelte Schlange der Schüler und damit fast doppelt so lang wie die des bisherigen Rekordhalters.

Dessau/MZ - Zwischen dem Storchengehege und der Voliere vom Lachenden Hans ist der Rekord zumindest inoffiziell gebrochen. 762 Meter zeigt der Rolltacho an, mit dem die Vermesser die Schlange aus Papiertieren im Tierpark abgefahren sind. 762 Meter, die würden reichen, damit die Schülerinnen und Schüler von der Roßlauer Sekundarschule an der Biethe den bisherigen im Guinness-Buch verzeichneten Weltrekord gebrochen hätten. Am Ende aber bleibt der Zähler bei 1.335 Meter stehen.