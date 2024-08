Streetball und der Stadtpark Dessau − das passt eigentlich schon immer gut zusammen. Bereits im Jahr 1994 wurden das erste Mal mitten in der grünen Lunge der Innenstadt Bälle auf Körbe geworfen.

Basketball-Leidenschaft kann beim Anhalt Streetball Cup am 31. August im Dessauer Stadtpark ausgelebt werden.

Dessau/MZ. - Streetball und der Stadtpark Dessau − das passt eigentlich schon immer gut zusammen. Bereits im Jahr 1994 wurden das erste Mal mitten in der grünen Lunge der Innenstadt Bälle auf Körbe geworfen. Die Turniere im Stadtpark entwickelten sich seitdem regelmäßig zu echten Klassikern, entwickelten auch über die Stadt hinaus eine große Anziehungskraft.

Grund genug, diese gute Tradition wieder aufzunehmen: Am Sonnabend, 31. August, findet anlässlich der Stadt-, Kinder- und Jugendspiele der „Anhalt Streetball Cup“ statt. Veranstaltet wird dieser vom Basketball Club Anhalt, gerfördert und unterstützt vom Land Sachsen-Anhalt und dem Stadtsportbund Dessau-Roßlau.

Gespielt werden kann dann ab 10 Uhr in Mixed-Teams mit einer Teamgröße von drei bis vier Spielern im spannenden 3 gegen 3-Modus. Dabei treten Teams in den Altersklassen U12, U14, U16, U18 und Ü18 gegeneinander an.

„Egal ob jung oder alt, Anfänger oder erfahrener Spieler – es wird ein Turnier voller Action, Teamgeist und purer Basketballleidenschaft“, sagt BC Anhalt-Vorstand Matthias Brucksch. „Wir freuen uns riesig auf den Tag.“

Ein Team muss mindestens aus drei Spielern bestehen, gespielt wird jeweils zwölf Minuten. Das Alter des ältesten Teammitglieds bestimmt die Altersgruppe. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Team 20 Euro, der Check-In ist am 31. August ab 9 Uhr möglich.

Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese ist online unter asc.bc-anhalt.de möglich.