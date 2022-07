Hat Sperrung bald ein Ende? Bahnunterführung in Meinsdorf fast fertig - Warum wird jetzt der Kreisel aufgerissen?

Die Arbeiten am neuen Eisenbahntunnel in Meinsdorf und der zugehörigen Straße sind auf der Zielgeraden. Aber derzeit wird der Kreisel aufgerissen. Was dahinter steckt und wie es nun weitergeht.