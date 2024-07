Dessau/MZ. - Pendler und Ausflügler, die auf der Linie RE 13 zwischen Leipzig, Dessau und Magdeburg unterwegs sind, kommen ab sofort einfacher in den Genuss eines Sitzplatzes. Wie die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) mitteilt, verkehren auf der Regionalexpress-Linie neue, gebrauchte Züge.

„Die DB Regio AG, als Betreiber des RE 13, hat zwei zusätzliche dreiteilige Triebwagen aus der Region Mittelhessen beschaffen können. Diese verkehren regulär seit Montag als Doppeltraktion und bieten 352 Sitzplätze“, teilt die Nasa mit. Bislang habe die Sitzplatzkapazität je nach Zugmodell bei 234 oder 282 gelegen. Die neuen Züge bieten also ein Plus von bis zu 70 Sitzplätzen. Die Bestandsflotte mit den jeweils 282 Sitzplätzen fassenden Zügen bleibt erhalten.

Ein Triebwagen der neu eingesetzten Züge hat 176 Sitzplätze und wird mit einem weiteren Triebwagen zusammen gekuppelt. Als Triebwagen bezeichnet man einen Zug, der die Lokomotive mit Führerstand integriert hat, an den also keine extra Lok, die dann die Waggons zieht, angekuppelt werden muss.

Bereits Anfang Juli war der Einsatz der neuen Züge auf der Strecke getestet worden. Die Kosten in Höhe von etwa 870.000 Euro teilen sich das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch die Nasa, und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Ein Wermutstropfen ist, dass die Züge zunächst nur bis zum 1. Dezember dieses Jahres eingesetzt werden, weil sie danach anderweitig in Mitteldeutschland gebraucht werden. In einer Mitteilung versprachen die Betreiber: „Die DB Regio AG, der ZVNL und die Nasa GmbH arbeiten intensiv an einer Lösung, die auch nach dem Dezember zusätzliche Kapazitäten ermöglicht.“

Züge der Linie RE 13 fahren von Magdeburg über Gommern, Zerbst, Rodleben, Roßlau, Dessau, Wolfen, Bitterfeld, Delitzsch über die Leipziger Messe bis zum Hauptbahnhof in Leipzig.