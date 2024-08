Ein Kind an der B184 auf Höhe der A-9-Anschlussstelle Dessau-Ost hat am späten Freitagnachmittag, 23. August, für Aufregung gesorgt.

Autofahrer rufen die Polizei: Neunjähriges Kind sitzt auf B185 bei Dessau am Straßenrand

Einsatz am Freitag

Dessau/MZ. - Ein Kind an der B184 auf Höhe der A-9-Anschlussstelle Dessau-Ost hat am späten Freitagnachmittag, 23. August, für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten das Kind gegen 18.45 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die eingesetzten Beamten stellen das neunjährige Kind sitzend am Fahrbahnrand fest. Der Großvater wartete dort auf die Mutter, die sich allerdings im Stau befand. Das Kind konnte aus dem Gefahrenbereich gebracht werden und wurde am Ende an die Mutter übergeben.