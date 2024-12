Ausblick auf 2025: So entwickeln sich die Strom- und Gaspreise bei den Stadtwerken in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau wollen die Strom-, Fernwärme- und Gaspreise trotz schwieriger Rahmenbedingungen im kommenden Jahr nicht erhöhen. Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb, biete man damit Strom bereits seit 2023 und Gas seit 2024 auf einem Preisniveau an, auf das sich viele andere regionale Anbieter erst jetzt einstellen würden.