Mosigkauer Initiative ruft zum Bürgerdialog zu einer geplanten Einrichtung in der Anhalter Straße auf. Warum der Bürgerdialog wiederholt wird, was bisher zum Vorhaben bekannt ist und warum sich die Initiative im Nachgang von der AfD distanziert.

Mosigkau/MZ. - Der örtliche Sportverein kämpft gegen den Wildwuchs auf seinen Spielflächen. Der Jugendtreff hat krankheitsbedingt seit längerer Zeit schon wieder geschlossen. Auch sonst sind die Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sehr beschränkt. „Wie soll man da vernünftig fremde Kinder und Jugendliche integrieren“, fragte ein Mosigkauer Einwohner und Vater von zwei Kindern am Mittwochabend in der Turnhalle der Waldorfschule in Mosigkau.

Schätzungsweise über 200 Interessenten sind der Einladung der Initiative Anhalter Straße gefolgt

Schätzungsweise über 200 Interessenten sind der Einladung der Initiative Anhalter Straße gefolgt, um über die mögliche Unterbringung schutzbedürftiger Jugendlicher in Mosigkau in einem Bürgerdialog mit der Dessau-Roßlauer Sozial-Beigeordneten Eter Hachmann und dem Jugendamtsleiter Christian Deckert ins Gespräch zu kommen.

Anfang des Jahres hatten in Mosigkau Gerüchte die Runde gemacht, dass im Ort eine Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer geplant sei. Das bestätigte sich später teilweise. In der März-Sitzung des Ortschaftsrats stellte Juliane Müller, die mit ihrem Mann in der Anhalter Straße ein Einfamilienhaus erwarb, ihre Pläne für eine Unterkunft für Kinder und Jugendliche vor. Ob dort auch oder sogar ausschließlich unbegleitete minderjährige Ausländer untergebracht werden sollen, ließ Müller damals offen.

Eine Initiative der Nachbarschaft in der Anhalter Straße gründete sich, um die Inbetriebnahme der Einrichtung zu verhindern. Unterstützung bekommt sie von der AfD-Stadtratsfraktion.

Ehemaliger Ortsbürgermeister kritisiert, dass das Landesjugendamt und die Betreiberin der Einrichtung nicht zielgerichtet eingeladen worden sind

Am Bürgerdialog am Mittwoch formulierte der ehemalige Mosigkauer Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber grundsätzliche Kritik. „Es würde versäumt mit dem Landesjugendamt und der Betreiberin zielgerichtet die richtigen Ansprechpartner einzuladen. Dadurch bleibt vieles Kaffeesatzleserei.“

Die anschließende rund einstündige Diskussions- und Fragerunde stocherte dann auch oft im Nebel, in Vermutungen und in vagen Behauptungen. Denn in der derzeitigen Genehmigungsphase ist das örtliche Jugendamt nicht eingebunden. Erst nachdem das Landesjugendamt sein Genehmigungsverfahren abgeschlossen und positiv beschieden hat, wird das hiesige Jugendamt involviert, weil die Betreiberin dann die Entgelte für die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen verhandeln muss.

Andreas Mrosek, AfD-Stadtrat und aktuell stellvertretender Ortsbürgermeister von Mosigkau, der die Initiative Anhalter Straße unterstützt, verwies darauf, dass er die Stadtverwaltung gebeten habe, die Einladungen für den Bürgerdialog an das Landesjugendamt und die Betreiberin auszusprechen. Die Sozial-Beigeordnete bestätigte das und verwies wiederum darauf, dass aus formalen Gründen, weil die Stadt nicht Veranstalterin ist und damit für diese Veranstaltung auch kein Hausrecht hat, abgesagt wurde.

Austausch war konstruktiv, Stadt will nun zu zweiter Veranstaltung einladen

Befürchtungen, dass die Veranstaltung am Mittwochabend eskalieren könnte, blieben grundlos. „Konstruktiv und nicht rassistisch oder diskriminierend wurden Argumente ausgetauscht“, stellte Hachmann fest. Deshalb schlug sie auch vor, diesen Bürgerdialog zeitnah, mit der Stadtverwaltung als offizielle Einladerin, zu wiederholen, damit dann das Landesjugendamt und die Betreiberin der Einladung folgen.

Zeitgleich rief die Sozial-Beigeordnete die Einwohner auf, ihre Argumente zu formulieren, zu bündeln und bei Bedarf mit Zahlen und Fakten aus der Stadtverwaltung zu unterfüttern. Hachmann selbst schätzt Mosigkau als Ort für die geplante Einrichtung, aufgrund der fehlenden sozialen Infrastruktur ebenfalls als ungünstig ein.

Antrag für eine Wohngruppe liegt im Landesverwaltungsamt vor

Auf MZ-Nachfrage im Vorfeld der Veranstaltung, bestätigte das Landesverwaltungsamt, zu dem das Landesjugendamt gehört, dass der Behörde seit dem 4. August ein Antrag zur Eröffnung der Wohngruppe „Am Schlossgarten“ in Mosigkau vorliegt. Acht Plätze wurden für Kinder und Jugendliche ab 0 Jahren aus schwierigen Lebensumständen, unabhängig von der Herkunft, beantragt.

„Kinder und Jugendliche mit massiven Störungen des Sozialverhaltens oder manifestierter Delinquenz sind von der Aufnahme ausgeschlossen“, teilt Denise Vogel, Pressesprecherin des Landesverwaltungsamtes, auf Nachfrage mit. Auch soll laut Betreiberkonzept die Einrichtung zunächst nur mit drei Kindern und Jugendlichen belegt und dann stufenweise auf acht gesteigert werden. Für eine Betriebsgenehmigung stehen unter anderem noch Prüfungen des Gesundheitsamtes und zum Brandschutz aus.

Distanzierung von der AfD und anderen politischen Parteien

Die Initiative Anhalter Straße, die am Mittwoch in Mosigkau zu einem Bürgerdialog zur möglichen Unterbringung von schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen im Ort eingeladen hat, hat auf eine erste Veröffentlichung in der gedruckten MZ-Ausgabe reagiert und betont, politisch neutral zu sein und nur Unterstützung von Personen unabhängig ihres politischen Mandats anzunehmen. „Wir wollen nicht in Verbindung mit der AfD oder anderen Parteien gebracht werden“, so Michael Frühauf von der Initiative Anhalter Straße.

Im MZ-Bericht zum Bürgerdialog wurde die AfD als Unterstützerin der Initiative genannt, da der AfD-Stadtrat und stellvertretende Mosigkauer Ortsbürgermeister Andreas Mrosek immer wieder explizit seine Unterstützung und die seiner Partei für die Initiative betonte und sich mit vielen Wortbeiträgen beim Bürgerdialog einbrachte. Zudem war auf der Veranstaltung auch der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion Burkhardt Ratzmann an Mroseks Seite.

Frühauf betont im MZ-Gespräch, dass Mrosek aus Sicht der Initiative parteipolitisch neutral als stellvertretender Ortsbürgermeister, der derzeit die Amtsgeschäfte in Mosigkau führt, unterstützte und sich mit Wortbeiträgen einbrachte. Offiziell unterstützte den Bürgerdialog auch die zurückgetretene Ortsbürgermeisterin Karin Dammann (FDP). Sie äußerte sich auf der Veranstaltung jedoch nicht.

Distanzierung von politischen Parteien wird mit der Ergebnisoffenheit begründet

Laut Aussagen von Frühauf gegenüber der MZ wurden alle Mitglieder des Mosigkauer Ortschaftsrats zur Unterstützung der Initiative eingeladen. Auf MZ-Nachfrage bestätigt der parteilose Ortschaftsrat Jakob Uwe Weber eine Einladung zur Veranstaltung erhalten zu haben, jedoch keine Bitte zur Unterstützung. Entsprechender Mailverkehr, der das bestätigt, liegt der Zeitung vor.

Die maximale Distanzierung der Initiative zu politischen Parteien begründet Frühauf in der Ergebnisoffenheit. „Wir wollen nicht parteipolitisch für oder gegen die Unterbringung von schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen im Ort instrumentalisiert werden, sondern sachlich und konstruktiv diskutieren, was geleistet werden könnte und was nicht“, sagt er.