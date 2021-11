Aufregung in Dessau: Wird Biomüll nur noch einmal im Monat abgeholt?

Dessau-Rosslau/MZ/HTH - Im Stadtpflegebetrieb laufen die Telefone heiß, seitdem bekannt wurde, dass die Müllgebühren erhöht werden sollen. Zum einen soll sich ab dem kommenden Jahr die Müllgrundgebühr verdoppeln, zum anderen wird auch die Entsorgung der Müll- und der Biotonnen teurer (die MZ berichtete). Und bei den Biotonnen schlägt der Stadtpflegebetrieb vor, dass künftig nur noch zwölf verpflichtende Leerungen in der Müllpauschale berechnet werden sollen. Bisher sind es 24. Wird die Tonne also künftig nur noch einmal im Monat geleert?

Matthias Tuchel, im Stadtpflegebetrieb für die Abfallversorgung zuständig, verneint das. „Der Bioabfall wird weiter alle 14 Tage abgeholt“, erklärte er im Stadtbezirksbeirat Süd, Haideburg, Törten. „Am Abholrhythmus ändert sich nichts.“

Am Abholrhythmus ändert sich nichts. Matthias Tuchel, Mitarbeiter Stadtpflegebetrieb

Wer allerdings mehr als die zwölf Tonnen im Jahr benötigt, die automatisch in der Müllgebühr enthalten sind, muss für jede zusätzliche Tonne zahlen. Dieses Prinzip gilt schon beim Restmüll. In der Müllpauschale sind beispielsweise für einen Zwei-Personen-Haushalt vier Restmülltonnen enthalten. Reichen die nicht, wird jede zusätzliche Leerung in Rechnung gestellt. Erfasst werden die Leerungen über einen Transponder in der Tonne.

Die Änderung beim Biomüll hatte Sabine Moritz, Chefin des Stadtpflegebetriebs, vor kurzem im Betriebsausschuss mit einer „reduzierten Gebührenbelastung“ für nicht in Anspruch genommene Entleerungen begründet. Gerade im innerstädtischen Bereich falle wenig Biomüll an. Anders ist das Bild in den Siedlungen, wo es viele Einfamilienhäuser mit Gärten gibt. Hier haben zahlreiche Haushalte nicht nur eine, sondern zwei Biotonnen, um alle anfallenden Abfälle entsorgen zu können. Die dürften dann bei der neuen Berechnung kräftig draufzahlen.

Im Betriebsausschuss war daher kontrovers diskutiert worden, ob die Müllpauschale auch künftig die automatische Leerung von 24 Biotonnen enthalten sollte. Das letzte Wort hat der Stadtrat im Dezember.