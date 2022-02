Dessau/MZ - Ein mutwillig ausgelöster Feueralarm hat am frühen Montagnachmittag in der Dessauer Innenstadt für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr war gegen 14.30 Uhr mit drei Einsatzfahrzeugen in das Rathauscenter in der Kavalierstraße ausgerückt.

Die Einsatzleiter entdeckte den gedrückten Feuermelder im Kellergeschoss des Centers. Es wird nun wegen Notrufmissbrauchs ermittelt.