Nach einem Auffahrunfall in der Dessauer Junkersstraße ist die Verursacherin in der Nacht zum Sonntag, 9. Februar, zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Ein Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Auffahrunfall in Junkersstraße in Dessau - Toyota-Fahrerin flüchtet nach heftiger Kollision zu Fuß

Dessau/MZ. - Nach einem Auffahrunfall in der Dessauer Junkersstraße ist die Verursacherin in der Nacht zum Sonntag, 9. Februar, zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Gegen 0.15 Uhr hatte die 40-jährige Toyota-Fahrerin die Junkersstraße in Richtung Köthener Straße befahren und musste etwa 20 Meter vor der Einmündung zur Diesdorfer Straße verkehrsbedingt halten und schaltete daraufhin die Warnblinkanlage an ihrem Auto an. Der hinter ihr befindliche 25-jährige Fahrer eines VW hielt ebenfalls sein Auto an und schaltete die Warnblinkanlage an. Eine bislang unbekannte Toyota-Fahrerin bemerkte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät, fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den davorstehenden Toyota. Anschließend rannte die Fahrerin davon.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die flüchtige Fahrzeugführerin eingeleitet.