Auffahrunfall an der Bahnhofsbrücke in Dessau: 10.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Dessau/MZ. - Bei einem heftigen Auffahrunfall in Dessau sind am Reformationstag, 31. Oktober, zwei Personen verletzt worden.

Der Unfall hat sich gegen 16.10 Uhr in der Antoinettenstraße ereignet. Die 80-jährige Fahrerin eines Mitsubishi hatte die Antoinettenstraße in Richtung Zentrum befahren. Auf Höhe der Bahnhofsbrücke fuhr sie dann nach Angaben der Polizei „wegen eines technischen Defekts an ihrem Auto“ auf den an der Ampel stehenden Renault einer 19-jährigen Fahrerin auf und schob das Auto noch auf einen davor stehenden Toyota einer 63-jährigen Fahrerin.

Die Fahrerin des Mitsubishi und die Fahrerin des Renault wurden durch den Aufprall verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Dessauer Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.