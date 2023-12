Auf und Ab am Schillerplatz in Roßlau - Schuhladen von Ines Schuck feiert 15. Geburtstag

Die Roßlauer Schuhändlerin Ines Schuck hat vor 15 Jahren ihr Geschäft in der neu geschaffenen Einkaufsmeile am Schillerplatz eröffnet.

Dessau/MZ. - Genau 15 Jahre ist es her, da haben die Geschäfte in der neuen Einkaufsmeile am Roßlauer Schillerplatz Eröffnung gefeiert. „Da war was los“, erinnert sich Schuhhändlerin Ines Schuck. Die hatte zuvor in der Karl-Liebknecht-Straße ihr Geschäft. „Ich wollte hier unbedingt rein“, erinnert sie sich, denn sie wusste, hier sollte ein Schuhladen Platz finden. Diesen vor der Nase hätte ihr „Schuhhaus Ines“ nicht überlebt.