Auch am Freitag kein Fall - Neue Rechtsverordnung der Stadt vor der Veröffentlichung

Dessau-Rosslau - Auch am Freitag hat es keinen neuen Corona-Fall in Dessau-Roßlau gegeben, das Städtische Klinikum meldete am zweiten Tag in Folge keinen Corona-Patienten in stationärer Behandlung. Die Inzidenz in der Stadt bleibt bei Null.

Am Sonntag wird in Dessau-Roßlau eine neue Rechtsverordnung der Stadt in Kraft treten, in der weitere Schritte für eine sukzessive Lockerung vorgesehen sind. Die Verordnung ist, so die Stadt am Freitag, ab Sonnabend auf der Webseite der Stand unter Menüpunkt „Amtliches“ einsehbar. (mz)