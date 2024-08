Entblößer, fünffach gesucht: Was Rechtsexperte und Politiker zum Fall des Afghanen aus Dessau sagen

Dessau/MZ. - Es sind Meldungen wie diese, die in der Bevölkerung das Gefühl einer steigenden Ausländerkriminalität hervorrufen und ein Grund für das Erstarken der AfD sein dürften: Am vergangenen Wochenende berichtete die Bundespolizei in ihrer Pressemeldung über einen 21-Jährigen, der sich vor dem Dessauer Hauptbahnhof vor zwei erst 14-jährigen Mädchen entblößte. Bei der Überprüfung seiner Personalien staunten die Dessauer Polizisten nicht schlecht.