Sachsen-Anhalts Landesregierung will dafür sorgen, dass auch Simson-Mopeds, die derzeit nicht oder nur schwer zugelassen werden durften, auf die Straße kommen. Was Experten in Dessau von diesem Plan halten. Und warum sich das auf die steigenden Preise auswirken könnte.

Ärger um Re-Importe aus Ungarn - Werden die Preise für „Simson“-Mopeds durch die Politik bald sinken?

Tom Strechel ist in Dessau als „Moto-Man“ bekannt. In seiner Werkstatt repariert er Zweiräder, besonders gerne Oldtimer.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nicht nur einmal ist es in der Werkstatt von Tom Strechel vorgekommen, dass Tränen flossen. Freudentränen, aber auch die tiefer Enttäuschung. Wenn ein Jugendlicher, der mit seinen Eltern die Werkstatt des Zweirad-Profis in Kochstedt betritt und sein frisch gekauftes Simson-Moped auf die Hebebühne schiebt, entscheidet sich, ob es ein Schnäppchen war, oder der Fahranfänger über den Tisch gezogen wurde und viel Geld für einen Haufen Schrott bezahlt hat.