Dessau/MZ. - In der Dessauer Innenstadt ist es am Nikolaustag, 6. Dezember, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonnabend mitgeteilt.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung und einer Beleidigung soll ein 45-Jähriger gegen 12.15 Uhr einen 54-jährigen Geschädigten zunächst gegen den Bauch und im weiteren Verlauf auch gegen die rechte Hand getreten haben. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Ursächlich für die Auseinandersetzung könnte nach Angaben der Polizei der Unmut des Beschuldigten darüber sein, dass er vom Parkraumbewirtschafter des Parkplatzes ein sogenanntes „Knöllchen“ erhalten hatte. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.