Ärger für zwei VW-Insassen in Dessau - Keine Versicherung und ein offener Haftbefehl

Dessau/MZ - Viel Ärger hat am Freitag eine Routinekontrolle in Dessau den Insassen eines VW eingebracht. Polizeibeamte hatten das Auto am Abend in der Kavalierstraße festgestellt und angehalten. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich, dass das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde festgestellt, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der 26-Jährige konnte den Haftbefehl allerdings durch Zahlung der ausstehenden Geldstrafe in Höhe von 800 Euroabwenden. Beide durften ihre Tour zu Fuß fortsetzen.