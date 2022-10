Arbeitskreis Steuerschätzungen berät in Dessau - Herbst-Prognose wird erarbeitet

Ab Dienstag kommt in Dessau-Roßlau der Arbeitskreis Steuerschätzungen zusammen, um über die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland zu beraten. Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen.

Dessau-Roßlau/DPA - Seit Dienstag kommt in Dessau-Roßlau der Arbeitskreis Steuerschätzungen zusammen, um über die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland zu beraten. Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Die Tagung findet bei der Stadtsparkasse in Dessau statt.

Die Herbst-Prognose fällt in eine Phase starker wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise belasten die staatlichen Haushalte. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind auch wichtig für die nächsten Gespräche über Entlastungen, die am 2. November zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anstehen.

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur vorab, in den nächsten Tagen würden „wichtige Grundlagen für die Haushalts- und Finanzplanung von Bund, Ländern und Gemeinden gelegt“. Richter hat die Tagung am Dienstag eröffnet. In Sachsen-Anhalt fand die Sitzung bereits in den Jahren 1995 (Magdeburg), 2002 (Dessau) und 2011 (Halle) statt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen schätzt zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, das Steueraufkommen in Deutschland. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der Länderfinanzministerien, der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände, des Statistischen Bundesamtes, der Deutschen Bundesbank sowie weiterer Wirtschaftsexperten.