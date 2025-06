Aufgrund des nächsten Bauabschnitts am Behelfsbrückenbauwerk „Zerbster Brücke“ kommt es ab Mittwoch, 25. Juni, zu einer geänderten Verkehrsführung der Dessauer Verkehrsgesellschaft.

Arbeiten an Ersatzneubau für Zerbster Brücke gehen weiter - Buslinien 21 und 22 werden umgeleitet

Änderungen in Roßlau

Zerbster Brücke in Roßlau wurde im Mai mit einem gewaltigen Kran eingehoben.

Dessau-rosslau/MZ. - Aufgrund des nächsten Bauabschnitts am Behelfsbrückenbauwerk „Zerbster Brücke“ kommt es ab Mittwoch, 25. Juni, ab Fahrplanbeginn zu einer geänderten Verkehrsführung für die Buslinien 21 und 22 der Dessauer Verkehrsgesellschaft. Das haben die Stadtwerke am Freitag mitgeteilt.

Die Busse fahren ab diesem Tag in beiden Richtungen über die Haltestelle „Sachsenbergstraße“ in der Magdeburger Straße. Die reguläre Haltestelle „Magdeburger Straße/Paulstraße“ sowie die zuletzt eingerichteten Ersatzhaltestellen in der Bernsdorfer Straße entfallen mit Beginn der Umleitung. Fahrgäste werden von den Stadtwerke gebeten, auf die Haltestelle „Sachsenbergstraße“ auszuweichen.

Die Bauarbeiten an der Behelfsbrücke für die marode Zerbster Brücke laufen seit vielen Woche. Ende Mai war die 160 Tonnen schwere Brücke eingehoben worden. Derzeit läuft die Anbindung an die künftige Straßenführung. Die Freigabe der 7,5 Millionen Euro teuren Behelfsbrücke ist für den 31. Juli vorgesehen. Die Bauarbeiten an der Zerbster Brücke sollen 2028 abgeschlossen sein.

Die Fahrgäste werden über die Änderungen durch Aushänge an den Haltestellen, auf der Webseite der DVG und die DVGgo-App informiert.