Ab Montag, 12. August, wird in der Waldersee gebaut. Die Durchfahrt nach Vockerode ist nicht mehr möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Arbeiten an der Kreisstraße in Waldersee: Vollsperrung ist für eine Woche angekündigt

An der Kreisstraße Waldersee wird gearbeitet.

Dessau-Rosslau/MZ. - Von Montag, 12. August, bis Freitag, 16. August, wird in Waldersee gebaut: Im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau-Roßlau erfolgen dann Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahndecke in einem Teilbereich der Kreisstraße L 133. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch angekündigt.

Der Bereich der geplanten Bauarbeiten erstreckt sich in Waldersee von der Einmündung Selbitzer Straße bis hin zur Querstraße in Richtung Ortsausgang und Vockerode. Die Instandsetzungsarbeiten werden unter Vollsperrung realisiert. Der Anliegerverkehr hat die Möglichkeit, die Kreisstraße bis zur Einmündung Selbitzer Straße beziehungsweise aus der Gegenrichtung bis zur Einmündung Querstraße zu nutzen. Direkt von der Baumaßnahme betroffene Anlieger werden gebeten, auf die Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen auszuweichen.

Der überörtliche Verkehr von der A9 wird während der Bauzeit aus Richtung Vockerode über Griesen und Oranienbaum auf die B 107 in Richtung Dessau umgeleitet. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge über Mildensee nach Oranienbaum, Griesen und Vockerode. Ebenso besteht die Möglichkeit, ab Dessau-Mildensee bis Vockerode die A9 zu nutzen. Alle Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer werden in Waldersee auf dem Gehweg an der Baustelle vorbeigeführt. Buslinien der DVG sind nicht betroffen.